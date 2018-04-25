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Литва и Польша хотят снизить энергозависимость Беларуси от РФ

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые бы могли помочь Беларуси снизить энергетическую зависимость от России. 

Он сказал, что обсуждал этот вопрос с находящимся с визитом в Вильнюсе премьером Польши Матеушем Моравецким. 

«Мы обсуждали, как можно снизить энергетическую зависимость Беларуси от России, и обсуждались определенные решения и проекты», – завил на совместной пресс-конференции премьеров С. Сквернялис.  

Он не назвал конкретных проектов, однако упомянул, что рассматривались вопросы диверсификации энергетических источников при использовании литовской инфраструктуры.

«Возможно, я бы не детализировал, но с премьером также обсуждалось, как диверсифицировать, использовать литовскую инфраструктуру и литовские компании, работающие в Литве, и точно продолжим работу над этим вопросом», – сказал С. Сквернялис.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре заявил, что его страна должна начать импорт нефти через Польшу и Балтийские страны, если с Россией не удастся договориться о налогах. 

Польская компания Orlen управляет литовским нефтеперерабатывающем комплексом в литовском  Мажейкяй. 

Политолог Лауринас Йонавичюс сказал, что Литва может стать альтернативным путем для нефти в Беларусь. 

«У Klaipedos nafta достаточно мощностей, чтобы принимать нефть и даже складировать ее. А. Лукашенко много раз публично заявлял о поиске возможностей импорта в качестве альтернативы российской нефти. Если все это сложить, то технически возможно, что Литва станет альтернативным путем нефти в Беларусь», – сказал  BNS преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

«Это может стать актуальным, поскольку Беларусь и Россия не могут договориться об условиях поставки нефти – Минск хочет получить преференциальные цены, а Москва проводит «налоговый маневр», последствием которого для Беларуси будет отсутствие преференций. Поскольку Кремль все больше давит на Минск в вопросе «углубления интеграции Союзного государства», альтернативный источник нефти может стать определенной точкой опоры для Лукашенко, чтобы полностью не поддаваться давлению Москвы», – сказал политолог.

По его словам, Беларусь уже ведет переговоры об альтернативных источниках нефти с США, Азербайджаном и Казахстаном.

BNS

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