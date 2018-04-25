Литва и Россия совершили «обмен шпионами»: двое литовцев и норвежец возвращены в Литву

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Литва и Россия обменялись лицами, осужденными за шпионаж, в Литву вернулись два литовца и норвежец, сообщила в пятницу администрация литовского президента.

«Двое граждан Литвы Евгений Матайтис и Астридас Тамошайтис вернулись в Литву и сейчас возвращаются к своим семьям», – заявил журналистам советник президента Йонас Витаутас Жукас.

Во время операции на одном из пограничных контрольно-пропускных пунктов Литва, в свою очередь передала двух осужденных российских шпионов, которые были помилованы президентом Гитанасом Науседой.