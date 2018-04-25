Литва и Швеция с беспокойством следят за планами Турции в Сирии

Министры иностранных дел Литвы и Швеции заявили, что обе страны с беспокойством следят за планами вторжения Турции в северную часть Сирии.

Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс сказал, что министры Евросоюза в октябре в Люксембурге планируют обсудить возможный новый этап конфликта в Сирии.

«Мы выслушаем экспертов по региону, и, несомненно, мы все очень озабочены последними событиями», – сказал журналистам в Вильнюсе Л. Линкявичюс на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в среду.

Турция обещает в ближайшее время начать операцию в северных районах Сирии, контролируемых курдскими беженцами, и утверждает, что таким образом стремится создать буферную зону между своей страной и сирийской границей.

После вторжения в северную Сирию Турция может столкнуться с частями Курдскими отрядами народной самообороны (YPG), которых считает террористической организацией. США, вовлеченные в войну в Сирии, до сих пор поддерживали курдов, которые внесли значительный вклад в ликвидацию группировки «Исламское государство».

Министр иностранных дел Швеции сказала, что положение в Сирии не должно решаться оружием.

«Требуется дипломатическое решение, а не военное», – сказала А. Линде.

Турция заявляет, что вторжение в Северную Сирию будет способствовать установлению мира в этой разоренной войной стране.