  • Скоро подписка на 2020 год!
default image
В Греции обезврежены торговцы детьми

Подробнее...
default image
Литва и Швеция с беспокойством следят за планами Турции в Сирии

Подробнее...
default image
В Италии сократят парламент на 345 депутатов

Подробнее...
default image
В Литву доставили первую партию вакцины против гриппа

Подробнее...
default image
Турция начала вводить войска в Сирию - СМИ

Подробнее...
default image
Среди стран Балтии жители Литвы меньше заботятся о будущей пенсии

Подробнее...
default image
У рэпера Басты был вид на жительство в Литве

Подробнее...
default image
Эстония отказывается принимать беженцев из-за украинцев

Подробнее...
default image
Председатель Европарламента заявил о готовности согласиться на новую отсрочку Brexit

Подробнее...
default image
Г. Науседа встретится с находящимися в Литве на лечении украинскими военными

Подробнее...
default image
Г.Науседа созывает Госсовет по обороне, тема не сообщается

Подробнее...
default image
США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

Подробнее...
default image
Нидерланды потребовали расследовать роль Украины в крушении MH17

Подробнее...
default image
Предлагают пенсионерам старше 75 лет, компенсируемые лекарства выдавать бесплатно

Подробнее...
default image
В Германии отзывают из продажи мясопродукты, зараженные листерией

Подробнее...
default image
Сейм принял поправки, поощряющие осужденных работать

Подробнее...
default image
Литву посетит новая министр иностранных дел Швеции

Подробнее...
default image
В Италии родителям придется устанавливать специальные детские автокресла, снабженные системой "антизабывчивость"

Подробнее...
default image
Дворец профсоюзов пошел под снос

Подробнее...
default image
Экономисты: повышение налогов коренных изменений не принесут

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Литва и Швеция с беспокойством следят за планами Турции в Сирии

Фото Linas Linkevicius/ twitter.com

Министры иностранных дел Литвы и Швеции заявили, что обе страны с беспокойством следят за планами вторжения Турции в северную часть Сирии. 

Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс сказал, что министры Евросоюза в октябре в Люксембурге планируют обсудить возможный новый этап конфликта в Сирии. 

«Мы выслушаем экспертов по региону, и, несомненно, мы все очень озабочены последними событиями», – сказал журналистам в Вильнюсе Л. Линкявичюс на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в среду.

Фото Linas Linkevicius/ twitter.com

Турция обещает в ближайшее время начать операцию в северных районах Сирии, контролируемых курдскими беженцами, и утверждает, что таким образом стремится создать буферную зону между своей страной и сирийской границей. 

После вторжения в северную Сирию Турция может столкнуться с частями Курдскими отрядами народной самообороны  (YPG), которых считает террористической организацией. США, вовлеченные в войну в Сирии, до сих пор поддерживали курдов, которые внесли значительный вклад в ликвидацию группировки «Исламское государство». 

Министр иностранных дел Швеции сказала, что положение в Сирии не должно решаться оружием. 

«Требуется дипломатическое решение, а не военное», – сказала А. Линде.

Турция заявляет, что вторжение в Северную Сирию будет способствовать установлению мира в этой разоренной войной стране. 

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!