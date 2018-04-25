default image
Литва и Турция договорились об экспорте 20 аппаратов ИВЛ

Подробнее...
default image
Лукашенко решил не отменять в Беларуси парад на 9 мая

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа поздравил Латвию с 30-летием назависимости

Подробнее...
default image
За длинные выходные полиция Литвы составила около 150 протоколов о нарушениях

Подробнее...
default image
В Италии карантин победил преступность

Подробнее...
default image
Более 50 литовских депутатов призывают включить Тайвань во встречи ВОЗ

Подробнее...
default image
Мэрия Вильнюса будет давать письменные ответы на языке подачи обращений

Подробнее...
default image
В Канаде запретили гражданам покупать штурмовое оружие

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены 9 новых случаев коронавируса, общее количество – 1419

Подробнее...
default image
Испанцам разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Подробнее...
default image
Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу с 13 мая

Подробнее...
default image
Аэропорт Орли во Франции, вероятно, откроется только осенью

Подробнее...
default image
Граждане Литвы могут выезжать из страны

Подробнее...
default image
В Греции с 4 мая отменяют некоторые ограничения

Подробнее...
Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе
С.Сквярнялис обсудит с польским премьером перспективы открытия границ

Подробнее...
default image
Количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 82 тыс.

Подробнее...
default image
Десятки выздоровевших от коронавируса людей согласились стать донорами крови

Подробнее...
default image
Показатель экономических оценок в апреле – самый низкий за десять лет

Подробнее...
default image
Что почитать на карантине?

Подробнее...
default image
Поддержка сферы услуг

Подробнее...
default image
Кризис не меняет обязательств союзников

Подробнее...
default image
Экономику разваливает не карантин

Подробнее...
default image
На заметку рыбакам

Подробнее...
default image
Литве грозит гидрологическая засуха

Подробнее...
default image
Вирус, кризис, суицид

Подробнее...
default image
Прогноз миграции

Подробнее...
default image
Работает ли механизм поддержки бизнесу?

Подробнее...
default image
"Восточное партнерство": диалоги на высшем уровне

Подробнее...
default image
Мольба о помощи

Подробнее...
default image
«Поодиночке мы уязвимы, но вместе – мощная сила»

Подробнее...
default image
Приглашают доноров

Подробнее...
default image
Антикризисные меры Евросоюза

Подробнее...
default image
Туризм под прицелом коронавируса

Подробнее...
default image
Преимущества декларирования

Подробнее...
default image
Памятная церемония

Подробнее...
default image
Когда родители работают

Подробнее...
default image
Осторожно, продукты!

Подробнее...
default image
Преступление и наказание в условиях карантина

Подробнее...
default image
Петра

Подробнее...
default image
Князь Довмонт. Харитина Литовская

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

Литва и Турция договорились об экспорте 20 аппаратов ИВЛ

Фото vmeda.org

Турция разрешила Литве экспортировать  партию из 20 заказанных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили BNS в пятницу в литовском министерстве иностранных дел. 

«Лично министр иностранных дел Турции сообщил министру иностранных дел Литвы, что турецкое правительство дало разрешение на вывоз из Турции аппаратов ИВЛ. Мы благодарны за такое решение», – сообщила BNS в пятницу представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.

По ее словам, пока не ясно, когда груз будет отправлен в Литву.

На позапрошлой неделе МИД сообщал, что литовское правительство ждет решения властей Турции по вопросу разрешения экспорта в Литву партии 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в понедельник этот вопрос обсуждали главы МИД двух стран.

Тогда Р. Якилайтене отмечала, что вопрос дипломаты решают уже несколько недель. 

В середине апреля портал новостей  lrytas.lt сообщил о застрявшей в Турции партии медоборудования, заказанной Литвой на сумму в 350 тыс. евро. По данным порта, решение в Турции планируется принять в понедельник.

Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов. 

Представители Limeta утверждают, что проблемы возникли, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.