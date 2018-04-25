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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Литва и Япония подписали меморандумы в сфере энергетики и информтехнологий

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В рамках двухстороннего бизнес-форума Литва и Япония подписали два меморандума о сотрудничестве в сферах энергетики и информационных технологий, сообщила администрация президента Литвы в среду. 

В энергетическом меморандуме предусмотрено поощрение энергетической безопасности и диверсификации энергоисточников и поставок, повышение безопасности поставок электроэнергии, дальнейшее сотрудничество в сфере снятия с эксплуатации атомных электростанций и их демонтажа.  

Стороны также намерены обмениваться позитивной практикой в осуществлении проектов поставки сжиженного природного газа и в сфере возобновляемой энергетики. В документе предусмотрено и предоставление помощи Балтийским странам в реализации синхронизации системы электропередачи с Западной Европой. 

Находящийся в Японии президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что подписание этого меморандума открывает возможности для привлечения инвестиций в энергетическую инфраструктуру. 

«Мы сделаем еще один шаг к эффективному использованию энергии, в направлении иновативного хранения и накопления энергии, а также будем развивать производство и использование «зеленой энергетики», обмениваясь опытом и стремясь снизить влияние на климатические изменения», – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.

Целями меморандума об информационных технологиях является обмен информацией в анализе потенциала сетей информационных технологий, укрепление торговых мисс

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