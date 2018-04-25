Литва инвестирует в синхронизацию еще 470 млн евро

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Страны Балтии и Польша в понедельник подписали договоренность о разделении затрат на второй этап проекта по синхронизации электросетей стран Балтии.

Совокупные инвестиции на этом этапе составляют 1,22 млрд евро, из них доля Литвы — 474 млн евро, Польши – 535,8 млн евро, Эстонии – 110,6 млн евро, Латвии – 99,5 млн. евро.

Операторы электросетей четырех стран до 27 мая подадут заявку в Еврокомиссию на финансирование проекта. Максимально возможная интенсивность помощи — 75%.

Если Литва получит 355,5 млн евро помощи ЕС, то затраты Litgrid составят 118,5 млн евро, а стоимость услуг по передаче в 2026-2045 гг. по сравнению с 2020 г. в среднем повысится на 11%. Стоимость передачи в тарифе на электроэнергию для пользователей составляет около 6,4%.

Совокупная стоимость трехэтапного проекта составляет 1,6 млн евро.

Страны Балтии пока действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российских электросетей. До 2025 года они стремятся синхронизировать сети с наземной Европой.