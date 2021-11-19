Литва избрана в совет Программы развития коммуникации ЮНЕСКО

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В четверг Литву избрали в совет Международной программа развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО (англ. International Programme for Development of Communication, IPDC).

Как сообщило Министерство иностранных дел, в четверг на 41-ой сессии Генконференции в Париже Литва была избрана членом МПРК на период 2021-2025 годов, вместе с 18 другими государствами.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что членство в этой программе позволит и далее добиваться совместных целей ЮНЕСКО и Литвы в сфере коммуникации и информации, проявления свободы слова и по вопросам безопасности журналистов.

«Литва продолжит свою вовлеченность в борьбу с дезинформацией во имя свободного общества и демократического публичного пространства», − отметил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.

В группе государств Восточной Европы, в которую входит Литва, также избраны Чехия и Россия. В этой же группе баллотировалась Беларусь, но она в совет не прошла.

Литва предоставляет МПРК финансовую и экспертную помощь, в 2020-2021 годах страна была активным членом совета этой программы.