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Литва к 2030 году повысит финансирование обороны до 2,5% – Г. Науседа

Nuotrauka www.lrp.lt

В связи с ростом угроз с Востока как никогда требуется сильный блок НАТО, и Литва сохранит обязательство выделять на оборону не менее 2% своего внутреннего валового продукта (ВВП), постепенно повышая его до 2,5% к 2030 году, заявил на саммите альянса в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа. 

«Следует подчеркнуть значение этого саммита НАТО, он происходит в особый период, когда мы испытываем растущие угрозы, особенно с Восточной стороны, поэтому сегодня НАТО как никогда нужен сильным, жизнеспособным и надежным», – заявил в воскресенье вечером Г. Науседа журналистам накануне саммита НАТО.

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«Наше основное послание – мы всеми силами хотим внести вклад в систему коллективной обороны и сдерживания НАТО, которая готова реагировать на всевозможные вызовы быстро и очень решительно, поскольку сегодня быстрота и способность реагировать очень четкими ресурсами на возникающие вызовы, является основополагающим элементом. Поэтому мы и заявляем, что это должно получать соответствующее финансирование», – сказал президент. 

Он подчеркнул, что Литва взяла обязательство поддерживать финансирование обороны на уровне «не менее 2% ВВП в данный момент, и повышать этот процесс постепенно, чтобы к 2030 году добиться 2,5%».

Президент Г. Науседа в понедельник в Брюсселе принимает участие в саммите НАТО, где поднимет вопросы региональной безопасности в свете напряжения между Западом и Россией с Беларусью. 

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