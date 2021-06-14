Литва к 2030 году повысит финансирование обороны до 2,5% – Г. Науседа

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В связи с ростом угроз с Востока как никогда требуется сильный блок НАТО, и Литва сохранит обязательство выделять на оборону не менее 2% своего внутреннего валового продукта (ВВП), постепенно повышая его до 2,5% к 2030 году, заявил на саммите альянса в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа.

«Следует подчеркнуть значение этого саммита НАТО, он происходит в особый период, когда мы испытываем растущие угрозы, особенно с Восточной стороны, поэтому сегодня НАТО как никогда нужен сильным, жизнеспособным и надежным», – заявил в воскресенье вечером Г. Науседа журналистам накануне саммита НАТО.