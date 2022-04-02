Литва к 2030 году рассчитывает иметь как минимум 150 направлений полетов

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В Литву и из нее к 2030 году должны осуществляться полеты по 150 прямым направлениям, а в мировом рейтинге досягаемости Литва должна подняться на 85 место — как минимум на 10 позиций выше по сравнению с 2019 годом, намечается в дорожной карте авиации Литвы.

В прошлом году полеты из Литвы осуществлялись по 94 направлениям.

«Цель очень простая — с учетом всех схем государственной помощи, что можно делать и чего нельзя делать в области права Евросоюза, чтобы у государства был устойчивый финансовый инструмент, как обеспечить досягаемость Литвы с 10-15 стратегическими локациями, которые для нас важны — экономические хабы для привлечения инвестиций и дестинации для туризма», — сказал на презентации дорожной карты министр транспорта Марюс Скуодис.