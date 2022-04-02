Литва к 2030 году рассчитывает иметь как минимум 150 направлений полетов

В Литву и из нее к 2030 году должны осуществляться полеты по 150 прямым направлениям, а в мировом рейтинге досягаемости Литва должна подняться на 85 место — как минимум на 10 позиций выше по сравнению с 2019 годом, намечается в дорожной карте авиации Литвы.
В прошлом году полеты из Литвы осуществлялись по 94 направлениям.
«Цель очень простая — с учетом всех схем государственной помощи, что можно делать и чего нельзя делать в области права Евросоюза, чтобы у государства был устойчивый финансовый инструмент, как обеспечить досягаемость Литвы с 10-15 стратегическими локациями, которые для нас важны — экономические хабы для привлечения инвестиций и дестинации для туризма», — сказал на презентации дорожной карты министр транспорта Марюс Скуодис.
Другая цель, содержащаяся в дорожной карте литовской авиации — чтобы к 2030 году сектор генерировал 5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Сейчас авиация Литвы создает около 3% ВВП.
По словам министра, железная дорога Rail Baltica, которой будут соединены Вильнюсский и Каунасский аэропорты, должна в корне изменить привычки путешествий между странами Балтии и Польшей.
В прошлом году аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги обслужили почти 2,5 млн пассажиров — на 37% больше, чем в 2020 году. В конце прошлого года объединяющая аэропорты страны компания Lietuvos oro uostai фиксировала около 80% допандемийного уровня числа полетов.
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