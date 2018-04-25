Литва купит все семь вакцин от COVID-19, решило правительство

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литва вместе с другими государствами Евросоюза примет участие в закупках всех семи потенциальных вакцин от коронавируса, решило в среду правительство страны.

Кабмин утвердил это решение на основании ранее принятого решения Комиссии по вопросам нацбезопасности при правительстве.

Еврокомиссия подписала договор о приобретении вакцины от коронавируса у британско-шведской компании AstraZeneca, однако переговоры идут и с другими шестью потенциальными производителями.

Премьер Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига утверждают, что если все вакцины будут подтверждены как эффективные и безопасные, Литве придется заплатить за них более 100 млн евро, а при решении не покупать часть вакцин для страны возникнет риск вообще не получить вакцину.