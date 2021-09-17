Литва – лидер в странах Балтии по росту цен

Самая высокая инфляция (за 12 месяцев) в странах Балтии в августе зафиксирована в Литве, самая низкая – в Латвии, сообщает BNS.
По данным национальных статистических служб, в прошлом месяце по сравнению с августом прошлого года потребительские товары и услуги подорожали в Литве на 5,3%, в Латвии – на 3,7%, в Эстонии – на 5,0%. Месячная инфляция в августе была самой высокой в Эстонии.
В Литве индекс потребительских цен в течение месяца повысился на 0,4%, в Латвии – тоже на 0,4%, а в Эстонии – на 0,7%.
Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы подорожала на 0,62 евро по сравнению с июлем этого года и была на 2,72 евро дешевле, чем в августе прошлого года, сообщает портал сравнения цен Pricer.lt.
Рейтинг самых дешевых продуктовых корзин в августе возглавила Maxima, на втором месте оказалась сеть Lidl, на третьем – Rimi.
В августе приоритеты литовских потребителей изменились, и продажи напитков, мороженого и других товаров начали снижаться.
Анализ средней корзины популярных брендов в августе показывает, что по сравнению с июлем цены выросли на 0,47 евро, а по сравнению с августом прошлого года – на 1,01 евро. По данным портала, сильнее всего подорожали черный хлеб, помидоры, чай, сельдь, молоко, масло и рис. Заметнее всего подешевели яблоки, колбасы, мясные продукты, бананы, масло сливочное и яйца.
Жители Литвы постоянно беспокоятся из-за повышения цен на продукты. Правительство республики обещало принять меры, чтобы не допустить подорожания, однако реальных действий предпринято не было. При этом некоторые жители Литвы предпочитают ездить за продуктами питания и алкоголем в соседние страны, например, в Латвию и Польшу, так как там цены ниже.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ