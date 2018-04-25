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Новости,Общество,Туризм

Литва лидирует по турпотоку в Россию

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Введение электронных виз для посещения Калининградской области привели к росту турпотока из стран Балтии и Польши. Об этом сообщает электронная газета Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA News.

За последние девять месяцев иностранные граждане совершили около 4,3 миллиона поездок в Россию с туристическими целями, что на 20,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным РСТ, это лучшая динамика за последние десять лет.

Самые высокие темпы роста за январь-сентябрь показали Литва (107,4 процента), Польша (65,8), Индия (47,8), Латвия (41,4) и Франция (36,5).

«Очевидно, что появление Литвы, Латвии и Польши среди лидеров роста связано с введением с 1 июля этого года электронной визы для посещения Калининградской области. Они доступны гражданам 53 стран, но, как и ожидалось, чаще всего их оформляют жители соседних – Литвы, Латвии, Германии и Польши», – пишет издание.

Ожидается, что с введением электронных виз для посещения Санкт-Петербурга европейские туристы активизируются. Туроператоры отметили, что в настоящий момент нововведение серьезно не сказалось на организованном турпотоке, поскольку к 1 октября у зарубежных турфирм уже был сформирован сезон.

Эксперты ожидают, что введение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга подтолкнет спрос на поездки в мае-июне будущего года.

Однократная виза в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Калининградскую область выдается бесплатно и действует в течение 30 дней. Режим действует для жителей 53 стран, включая страны Балтии. На территории России иностранные граждане смогут находиться не более восьми суток.

Информация ЛК    

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