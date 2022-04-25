Литва могла бы принять до 400 раненых украинских военных и гражданских лиц

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Литва может принять в своих больницах до 400 раненых на войне украинских военных и мирных жителей, заявила канцлер литовского Министерства здравоохранения.

«По нашим расчетам, общий ресурс составляет до 400 коек. Но здесь речь идет о кластере травм, 14 больницах. Больше мест у нас в реабилитации — до тысячи», — сказала BNS Юргита Гребенковене.

«Это ресурс, который мы можем использовать одновременно, не ограничивая запланированные услуги», — добавила она.

По словам канцлера, раненых украинцев в Литве пока не лечат.

По словам Гребенковене, Европейская комиссия занимается переселением населения, бежавшего в соседние страны, как раненых, так и страдающих хроническими заболеваниями, в другие страны Евросоюза.

«Потребность в переезде, например, из Польши и Молдавии не велика, больных не много. Несколько пациентов переезжают в другие страны», — сообщила представительница министерства.

Между тем, лечение военных за пределами Украины взялось координировать НАТО, а в настоящее время пытается наладить централизованно скоординированный процесс эвакуации раненых.

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