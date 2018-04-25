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TOP,Новости,Экономика

Литва может получить большее финансирование ЕС

  • Фото lrv.lt

Литва еще может получить на переговорах большее, чем предусматривается сейчас, финансирование в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза, считает советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта. 

«Все реально, все страны активно ведут переговоры. (…) Сейчас самый разгар переговоров и решения будут приниматься через несколько ближайших месяцев. Мы действительно надеемся на продвижение», – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT.

По его словам, нынешнее предложение не удовлетворяет Литву. Правда, по словам советника, хотя сокращение по нынешнему предложению составит достаточно много – по несколько сотен миллионов евро в год, но «пугаться этого не следует».  

«Общая сумма, в рамках нынешнего предложения, сокращение средств составляет около 15%. Несомненно, мы не согласны с таким предложением, и действительно будет вести активные переговоры, чтобы эта ситуация улучшилась», – сказал советник. 

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С. Крепшта утверждает, что нынешняя ситуация отчасти сложилась по причине неравномерного роста экономики самой Литвы: экономика страны росла, но только если смотреть с точки зрения всей страны, а не с точки зрения регионов. 

«Вильнюсский регион живет почти так, как Финляндия, ну, а к сожалению,  оставшаяся Литва отстает, и именно эти региональные различия, социальные неравномерности, депопуляция (мы действительно потеряли много людей в последнее десятилетие). Все эти аргументы мы точно будет активно выдвигать Евросоюзу», – сказал советник.

Еврокомиссия предлагает сократить средства политики смычки для Литвы в 2021-2027 годах на 24%, а председательствующая в ЕС Финляндия – на 27%. Министерство финансов Литвы утверждает, что такие предложения, с точки зрения Литвы являются «несправедливыми и неприемлемыми», прежде всего с учетом различий развития регионов в стране.  

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