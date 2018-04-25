Литва может получить большее финансирование ЕС

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Литва еще может получить на переговорах большее, чем предусматривается сейчас, финансирование в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза, считает советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта.

«Все реально, все страны активно ведут переговоры. (…) Сейчас самый разгар переговоров и решения будут приниматься через несколько ближайших месяцев. Мы действительно надеемся на продвижение», – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT.

По его словам, нынешнее предложение не удовлетворяет Литву. Правда, по словам советника, хотя сокращение по нынешнему предложению составит достаточно много – по несколько сотен миллионов евро в год, но «пугаться этого не следует».

«Общая сумма, в рамках нынешнего предложения, сокращение средств составляет около 15%. Несомненно, мы не согласны с таким предложением, и действительно будет вести активные переговоры, чтобы эта ситуация улучшилась», – сказал советник.