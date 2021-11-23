Литва не рассматривает закрытие сообщения с Беларусью – премьер

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

Литва не рассматривает возможность закрыть сообщение с Беларусью, говорит премьер Ингрида Шимоните после того, как о такой возможности упомянула Варшава.

«Пока мы не рассматриваем такое и дискутируем с соседями о всех решениях, которые они принимают, которые мы принимаем, согласуем действия, но об этом речи пока нет», – сказала премьер журналистам в сейме во вторник.

Отвечая на вопрос, согласует ли Польша такие намерения с Литвой, И. Шимоните заметила, что «Польша, наверное – вполне суверенное государство, чтобы принимать эти решения самостоятельно».

«Но, конечно, если такие решения будут приниматься, обычно принципы добрососедства требовали хотя бы информировать об этом, поскольку это также может иметь последствия для Литвы, – сказала премьер.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в воскресенье заявил, что из-за миграционного кризиса его правительство готово ужесточить санкции для Беларуси, включая закрытие пунктов погранперехода, чтобы остановить перевозку грузов.

Литва и страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью было развернуто более 7,3 тыс. человек, пытавшихся перейти границу в недопустимых местах.