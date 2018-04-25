Литва на международных рынках взяла заем в размере 2 млрд евро

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Литва во вторник разместила на международных рынках две новые эмиссии еврооблигаций и в совокупности заняла 2 млрд евро.

По словам руководителя фондов INVL Asset Management Регимантаса Валентониса, пятигодичных облигаций было размещено на 750 млн евро, десятигодичных — на 1,25 млрд евро.

По утверждению Р. Валентониса, спрос на пятигодичные облигации был 1,8 млрд евро, а на десятигодичные — 2,5 млрд евро.

По словам Р. Валентониса, стоимость распространения пятигодичной эмиссии 60 базовых пунктов, а десятигодичной — 90 базовых пунктов сверх соответствующего периода EUR IRS. В таком случае проценты составляют соответственно 0,35 и 0,85 %, а купон — соответственно 0,25 и 0,75 %.

Министр финансов Вилюс Шапока ранее заявил, что Литва займет на международных финансовых рынках от 1 до 2 млрд евро. Еще до 2 млрд евро планируется занять на внутреннем рынке.

В середине марта правительство утвердило План мер по стимулированию экономики и смягчению последствий коронавируса, в котором планировалось, что правительство будет занимать дополнительно 5 млрд евро для обеспечения ликвидности госказны. В начале апреля было объявлено, что Литва у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Северного инвестиционного банка (СИБ) и Банка развития Европейского Совета (БРЕС) взяла в долг 1,5 млрд евро.