Литва надеется, что несмотря на спор между США и Францией взаимное доверие вернется

Вице-министр подчеркнул, что самая большая ценность западного мира — это единство.

«Для Литвы особенно важно сохранить трансатлантическое единство, потому что это самая сильная наша сторона, то есть самая большая наша ценность», — сказал он.

А. Пранцкявичюс сказал, что единство особенно актуально в отношениях с Россией, Китаем, а также в плане совместных действий относительно изменений климата, мировой торговли и безопасности.

Напряженность между Парижем и Вашингтоном возникла на прошлой неделе, когда Австралия отменила контракт стоимостью миллиарды долларов по французским подводным лодкам.

Эта страна заключила с США и Соединенным Королевством новый оборонный альянс (AUKUS) и объявила о планах купить американские атомные подводные лодки.

Из-за этих действий Париж отозвал для консультаций своего посла из Канберры и Вашингтона.

«Кризис не закончился»

Совет по общим делам ЕС во вторник обсуждает подготовку к предстоящему в конце октября заседанию Европейского совета, на котором президент Литвы Гитанас Науседа намерен поднять вопросы, связанные с нелегальной миграцией на границе с Беларусью.

«Кризис не закончился. Мы должны найти способы, чтобы в дальнейшем у стран-членов были инструменты, как противодействовать гибридным атакам, которые устраивают третьи страны, используя миграцию как инструмент», — сказал А. Пранцкявичюс.

Литва уже некоторое время призывает ЕС пересмотреть миграционную политику, чтобы члены Сообщества могли должным образом и своевременно реагировать на гибридные угрозы.

Вильнюс и Варшава на прошлой неделе подписали соглашение о том, что будут сообща добиваться изменений в миграционной политике ЕС.

Обе страны в последние месяцы сталкиваются с возросшей нелегальной миграцией через границы с Беларусью. Должностные лица Литвы и Польши обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.