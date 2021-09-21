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Литва надеется, что несмотря на спор между США и Францией взаимное доверие вернется

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

После того, как между США и Францией возник дипломатический спор из-за провала сделки по подводным лодкам, Литва надеется, что взаимное доверие между партнерами будет восстановлено. 

«Я надеюсь, что нам удастся преодолеть трансатлантическое недоверие, потому что это и в интересах Европы, и в интересах США. Это интерес всего мира», — сказал во вторник в Брюсселе журналистам вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс. 

Он сказал это перед заседанием Совета по общим делам Европейского союза (ЕС).  

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Вице-министр подчеркнул, что самая большая ценность западного мира — это единство. 

«Для Литвы особенно важно сохранить трансатлантическое единство, потому что это самая сильная наша сторона, то есть самая большая наша ценность», — сказал он. 

А. Пранцкявичюс сказал, что единство особенно актуально в отношениях с Россией, Китаем, а также в плане совместных действий относительно изменений климата, мировой торговли и безопасности.

Напряженность между Парижем и Вашингтоном возникла на прошлой неделе, когда Австралия отменила контракт стоимостью миллиарды долларов по французским подводным лодкам. 

Эта страна заключила с США и Соединенным Королевством новый оборонный альянс (AUKUS) и объявила о планах купить американские атомные подводные лодки. 

Из-за этих действий Париж отозвал для консультаций своего посла из Канберры и Вашингтона. 

«Кризис не закончился»

Совет по общим делам ЕС во вторник обсуждает подготовку к предстоящему в конце октября заседанию Европейского совета, на котором президент Литвы Гитанас Науседа намерен поднять вопросы, связанные с нелегальной миграцией на границе с Беларусью. 

«Кризис не закончился. Мы должны найти способы, чтобы в дальнейшем у стран-членов были инструменты, как противодействовать гибридным атакам, которые устраивают третьи страны, используя миграцию как инструмент», — сказал А. Пранцкявичюс. 

Литва уже некоторое время призывает ЕС пересмотреть миграционную политику, чтобы члены Сообщества могли должным образом и своевременно реагировать на гибридные угрозы. 

Вильнюс и Варшава на прошлой неделе подписали соглашение о том, что будут сообща добиваться изменений в миграционной политике ЕС.

Обе страны в последние месяцы сталкиваются с возросшей нелегальной миграцией через границы с Беларусью. Должностные лица Литвы и Польши обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов. 

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки. 

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