Литва надеется, что несмотря на спор между США и Францией взаимное доверие вернется

После того, как между США и Францией возник дипломатический спор из-за провала сделки по подводным лодкам, Литва надеется, что взаимное доверие между партнерами будет восстановлено.
«Я надеюсь, что нам удастся преодолеть трансатлантическое недоверие, потому что это и в интересах Европы, и в интересах США. Это интерес всего мира», — сказал во вторник в Брюсселе журналистам вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.
Он сказал это перед заседанием Совета по общим делам Европейского союза (ЕС).
Вице-министр подчеркнул, что самая большая ценность западного мира — это единство.
«Для Литвы особенно важно сохранить трансатлантическое единство, потому что это самая сильная наша сторона, то есть самая большая наша ценность», — сказал он.
А. Пранцкявичюс сказал, что единство особенно актуально в отношениях с Россией, Китаем, а также в плане совместных действий относительно изменений климата, мировой торговли и безопасности.
Напряженность между Парижем и Вашингтоном возникла на прошлой неделе, когда Австралия отменила контракт стоимостью миллиарды долларов по французским подводным лодкам.
Эта страна заключила с США и Соединенным Королевством новый оборонный альянс (AUKUS) и объявила о планах купить американские атомные подводные лодки.
Из-за этих действий Париж отозвал для консультаций своего посла из Канберры и Вашингтона.
«Кризис не закончился»
Совет по общим делам ЕС во вторник обсуждает подготовку к предстоящему в конце октября заседанию Европейского совета, на котором президент Литвы Гитанас Науседа намерен поднять вопросы, связанные с нелегальной миграцией на границе с Беларусью.
«Кризис не закончился. Мы должны найти способы, чтобы в дальнейшем у стран-членов были инструменты, как противодействовать гибридным атакам, которые устраивают третьи страны, используя миграцию как инструмент», — сказал А. Пранцкявичюс.
Литва уже некоторое время призывает ЕС пересмотреть миграционную политику, чтобы члены Сообщества могли должным образом и своевременно реагировать на гибридные угрозы.
Вильнюс и Варшава на прошлой неделе подписали соглашение о том, что будут сообща добиваться изменений в миграционной политике ЕС.
Обе страны в последние месяцы сталкиваются с возросшей нелегальной миграцией через границы с Беларусью. Должностные лица Литвы и Польши обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.