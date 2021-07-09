Литва надеется, что Украина и далее будет запрещать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

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Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис надеется, что решение Украины запретить импорт белорусской и российской электроэнергии останется в силе и после 1 октября в свете усилий Литвы по эффективному бойкоту электроэнергии, произведенной на небезопасной Белорусской АЭС.

На встрече с украинским министром энергетики Германом Галущенко Д. Крейвис приветствовал решение Национальной комиссии Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября этого года.