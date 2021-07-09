Литва надеется, что Украина и далее будет запрещать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис надеется, что решение Украины запретить импорт белорусской и российской электроэнергии останется в силе и после 1 октября в свете усилий Литвы по эффективному бойкоту электроэнергии, произведенной на небезопасной Белорусской АЭС.
На встрече с украинским министром энергетики Германом Галущенко Д. Крейвис приветствовал решение Национальной комиссии Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября этого года.
«Это подтверждает решимость Украины последовательно добиваться интеграции энергетического рынка с энергорынком Евросоюза», – отметил Д. Крейвис в пресс-релизе по итогам встречи.
На встрече он также представил ситуацию с атомной безопасностью на БелАЭС и действия, которые предприняла Литва, чтобы обеспечить бойкот электроэнергии с этой станции.
Министры также обсудили возможности сотрудничеств в сфере возобновляющейся энергетики.
Д. Крейвис пригласил Украину укрепить сотрудничество в энергетике с целью синхронизации сетей обеих стран с сетями континентальной Европы.
«Литва готова делиться своим опытом либерализации рынка, повышения конкурентоспособности, поощрения проектов «зеленой» энергетики», – сказал Д. Крейвис.
В рамках визита в Литве украинский гость также встретился с представителями компаний литовского энергетического сектора, которые осуществляют свою деятельность в сфере природного, сжиженного газа. Украинский министр интересовался деятельностью и дальнейшими планами терминала сжиженного природного газа в Клайпеде.