Литва надеется привлечь в Давосе крупные инвестиции

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Литва надеется привлечь крупных западных инвесторов, прежде всего в сфере информационных технологий (ИТ), говорит главный советник президента. По словам Ирены Сегаловичене, президент Гитанас Науседа, который участвует в форуме, встретится с потенциальными инвесторами, а результаты встреч будут представлены позднее.
«Президент воспользуется уникальной возможностью встретиться с потенциальными инвесторами. Они из США и Франции, о результатах встречи мы сообщим позже», — сказала во вторник радиостанции Ziniu radijas советник президента по вопросам экономической и социальной политики.
По ее словам, Литва представлена на форуме как страна, готовая к крупным инвестициям в сектор ИТ.
«Сектор информационных технологий для нас особенно важен, Литва созрела для профессионального принятия гораздо более крупных инвестиций от компаний-гигантов именно в литовский сектор ИТ. Мы должны получить обильные и ценные результаты из Давоса в области экономической дипломатии», — сказала Сегаловичене.
На форуме Науседа рассказывает об опыте Литвы как первой страны в Европе, отказавшейся покупать газ и нефть у России, встречается с руководителями зарубежных стран.
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