Литва надеется привлечь в Давосе крупные инвестиции

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе Литва надеется привлечь крупных западных инвесторов, прежде всего в сфере информационных технологий (ИТ), говорит главный советник президента. По словам Ирены Сегаловичене, президент Гитанас Науседа, который участвует в форуме, встретится с потенциальными инвесторами, а результаты встреч будут представлены позднее.

«Президент воспользуется уникальной возможностью встретиться с потенциальными инвесторами. Они из США и Франции, о результатах встречи мы сообщим позже», — сказала во вторник радиостанции Ziniu radijas советник президента по вопросам экономической и социальной политики.