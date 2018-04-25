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TOP,Новости,Общество

Литва намерена договориться с Перу о выдаче задержанных там литовцев

Фото из открытых источников

Литва намерена вести переговоры с перуанским правительством о том, чтобы отбывающие там наказание литовцы могли отбывать это наказание в своей стране.

«Нам важен каждый гражданин Литвы. Вот почему мы пытаемся вести переговоры по обмену заключёнными и сотрудничать с максимально возможным числом стран», — сказал BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

По данным Министерства юстиции, около 30 граждан Литвы в настоящее время отбывают наказание в виде лишения свободы в Перу, и двое из них в этом году просили разрешить им отбывать оставшуюся часть своего наказания в Литве.

В среду правительство одобрило предложение Министерства юстиции разрешить вице-министру Ирме Гуджюнайте вести переговоры о передаче этих заключённых.

Постановление правительства должно быть одобрено декретом президента Гитанаса Науседы.

Как BNS сообщил Минюст, соглашения, такие как то, которое Литва стремится заключить с Перу, уже имеются с Беларусью, Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Норвегией, Польшей и Бразилией, но с последней, по сведениям BNS, оно ещё не вступило в силу.

В прошлом году 69 осужденных были переведены в Литву. В последние годы заключённые литовцы в основном переводились из Германии, Норвегии и Великобритании.

Литва в прошлом году тоже передала семь осужденных в Латвию и одного — в Азербайджан .

В настоящее время в Литве отбывают тюремное заключение 127 иностранных граждан: 45 задержанных и 82 осужденных, в основном граждане России, Белоруссии, Латвии и Украины.

BNS

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