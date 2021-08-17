Литва намерена приобрести 3 тыс. км колючей проволоки, работы по ее укладке

«Результатов этой закупки будут предварительные договоры. Это значит, что нет обязательства купить все количество, а основные договоры будут заключаться только на конкретное количество, сколько понадобится. Приоритетный участок – около 100 км», – сказал Г. Гришка.

На покупку колючей проволоки, которая укладывается в несколько слоев на протяжении 3 км, намечается выделить не более 16,15 млн евро, на работы по ее укладке намечается выделить до 12,5 млн евро.

На дополнительные детали для монтажа намечается выделить до 23,23 млн евро.

На прошлой неделе из Украины доставлено около 30 км колючей проволоки. Это часть помощи, которую Украина предоставила Литве. Из этой страны должно быть доставлено в общей сложности 100 км колючей концертиновой проволоки.

Фото vrm.lrv.lt

Протяженность границы Литвы и Беларуси составляет 678 км.

Концертиновая проволока укладывается на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, идущий через эту страну. Позже здесь будет возведен и физический барьер высотой в несколько метров.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.