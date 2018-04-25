Литва намерена воспользоваться гарантийным фондом, создаваемым СИБ

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В свете того, что в четверг еврогруппа договорилась о дополнительных финансовых мерах в борьбе с последствиями коронавируса, Литва, прежде всего, намерена воспользоваться создаваемым по инициативе Северного инвестиционного банка (СИБ) Фондом европейских гарантий в объеме 25 млрд евро, сообщил министр финансов страны Вилюс Шапока.

«Основное внимание в данный момент мы уделим инициативе СИБ. Для того, чтобы были ясны все условия, в мы начали технические консультации. Я полагаю, что мы будем готовы воспользоваться этой возможностью сразу, когда будет достигнуто соглашение по окончательным условиям, которые должно утвердить правление директоров СИБ», – сказал BNS В. Шапока.

Он подчеркнул, что потенциал создаваемого СИБ фонда значительно больше и достигает около 200 млрд евро.

«Литва сможет полностью воспользоваться этой возможностью, поскольку это не только принятие прямого финансирования для компаний, но и для организаций поощрения бизнеса, таких, как Invega или Viesuju investiciju pletros agentura (Агентство развития публичных инвестиций — BNS). Нет причин для того, чтобы мы не воспользовались этой возможностью», – сказал В. Шапока.

По его словам, активация более строгих условий кредитной линии Европейского механизма стабильности и предложение Еврокомиссии о дополнительном финансировании национальных схем временной безработицы в объеме 100 млрд евро связано с кредитами, между тем, приоритетом Литвы в данный момент являются заимствования на внутреннем рынке.

Он также сообщил, что на заседании еврогруппы также обсуждались и другие шаги по поощрению экономики и инвестиций после спада вспышки COVID-19. Было решено работать над планом оживления экономики более широкого характера, для этого будут использованы имеющиеся и новые финансовые инструменты.

«Возникла ясность по поводу стратегии оживления экономики, в этом контексте намечено создание Фонда оживления экономики – Recovery Fund», – сказал В. Шапока.

Создание общей меры заимствования в зоне евро поддерживают южные страны ЕС, прежде всего Италия, Испания и Франция, однако северные страны, прежде всего Германия и Нидерланды не хотят такой унификации, чтобы налогоплательщикам не пришлось оплачивать, по их мнению, необоснованные траты на юге.