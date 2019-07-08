Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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В воскресенье Литва направила семь военных связистов в Ирак. Таким образом, вклад страны в международные миссии на Ближнем Востоке увеличился почти в два раза

Военные будут выполнять задачи в рамках международной операции НАТО в Ираке, подтвердили BNS в министерстве обороны.

Учрежденная в прошлом году операция призвана обучать иракские силы безопасности и и обороны.

Литовские военные в течение полугода будут работать в составе Батальона связи НАТО, причисленного к Силам быстрого реагирования Альянса.

Направленные в Ирак военные входят в Модуль передислоцируемой связи и информационных систем. Это подразделение за последние годы пять раз отправлялось в операцию в Афганистан, четыре ротации служило в миссии воздушной обороны НАТО «Активный заслон» и один раз в операции международных сил в Косове.

С начала операции НАТО в Ираке служат два литовских военных, которые дислоцируются в штабе операции в Багдаде.

В другой операции в Ираке «Врожденная решимость», под командованием США, служат шесть литовских военных, дислоцированных на военной базе в Аль-Асаде.

Военные инструктора работают с иракскими подразделениями, организуют базовые курсы для пехотинцев.

При содействии союзников иракские силы завершают ликвидацию остатков радикальной группировки «Исламское государство» в этой стране.