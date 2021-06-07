Литва не будет закупать дополнительные 616 тыс. доз вакцины Janssen

«Мы уже зарезервировали и еще в 2021 году Литва в целом получим почти 700 тыс. доз этой вакцины, а если иметь в виду весь прочий портфель, что мы заказали, то для наших потребностей и так достаточно», – сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что эта вакцина «является подходящей и для формирования иммунитета, и очень эффективной», но не в свете перспектив вакцинации в 2022–2023 годах.

«Если смотреть в будущее, на 2022–2023 годы, данные свидетельствуют, что у нас будут новые варианты, вариации, мутации вируса, если думать о ревакцинации, то платформа этой вакцины не очень подходящая», – отметил министр.

В предварительном договоре с фармкомпанией Janssen Pharmaceutica NV предусматривалось дополнительная закупка доз вакцины этой компании от COVID-19, однако в понедельник правительство решило отказаться от такой закупки.

Кабмин уже одобрил закупку вакцины AstraZeneca – 1,86 млн доз, Janssen Pharmaceutica NV – 0,7 млн доз, Sanofi Pasteur & GSK – 1,5 млн доз, CureVac“ –1,38 млн доз, Moderna – 0,506 млн доз, BioNTech & Pfizer – 9,296 млн доз, Novavax– 0,633 млн доз, Valneva– 0,372 млн доз.

Часть из этих вакцин еще не зарегистрировано Европейским фармагенством.