Литва не планирует менять порядок вакцинации прививкой AstraZeneca – И. Шимоните

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Литва не планирует менять порядок вакцинации прививкой AstraZeneca от коронавируса, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Никаких дополнительных решений в этой сфере точно не будет. Было решение Европейского агентства по лекарственным препаратам дополнить информацию, которая предоставляется вакцинируемым людям, и это делается. Ничего больше, никаких дополнительных решений точно не будет», – сказала она журналистам в сейме во вторник.

И. Шимоните также отметила, что, по ее данным, не готовятся рекомендации вакцинации более молодых людей.

«По моим данным, нет таких планов, и я не знаю, почему это должно бы быть», – сказала премьер.

Неделю назад Европейское агентство по лекарственным препаратам заявило, что образование тромбов должно быть отмечено как «очень редкое» побочное воздействие вакцины AstraZeneca от пандемического коронавируса, и отметило, что польза от вакцин продолжает перевешивать возможный риск.

Литва в свою очередь тогда сообщила, что продолжает вакцинацию прививкой AstraZeneca без ограничений, прививающихся будут информировать о том, за какими симптомами следует следить.