Литва не признает организованные РФ выборы в местные органы власти в Крыму

В понедельник Литва заявила, что не признает проведенные Россией выборы в местные органы власти на аннексированном Крымском полуострове и в Севастополе.
«Мы осуждаем проводимую Россией незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя, а также считаем организацию таких «выборов» еще одним систематичным действием, нарушающим резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года (…) о территориальной целостности Украины, и международные правовые нормы», – говорится в заявлении МИД Литвы.
«Литва и далее будет всесторонне и последовательно реализовывать политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и Севастополя», – говорится в нем.
Литва еще раз призвала Россию прекратить аннексию Крымского полуострова, вывести военные силы с украинской территории, уважать международные правовые нормы.
Голосование в Крыму было проведено одновременно с региональными выборами в России.
Этот принадлежащий Украине полуостров был аннексирован в 2014 году.BNS
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