Литва не заинтересована в прекращении отношений с Китаем – А. Скайсгирите

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Литва не заинтересована в прекращении отношений с Китаем, заявила советник президента Аста Скайсгирите. Она отметила, что Гитанас Науседа надеется, что Китай передумает отзывать посла.

«Мы в такой ситуации, что хотим и дальше поддерживать дипломатические отношения с Китайской народной республикой, у нас есть определенные экономические, культурные, социальные интересы и прервать отношения — не в наших интересах», — заявила в четверг радиостанции LRT radijas А. Скайсгирите.

«Президент не раз заявлял, что очень сожалеет о решении отозвать посла и надеется, что Китай еще обдумает это решение и не будет так усиливать эскалацию этого конфликта», — отметил он.