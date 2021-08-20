Литва не заинтересована в прекращении отношений с Китаем – А. Скайсгирите

Литва не заинтересована в прекращении отношений с Китаем, заявила советник президента Аста Скайсгирите. Она отметила, что Гитанас Науседа надеется, что Китай передумает отзывать посла.
«Мы в такой ситуации, что хотим и дальше поддерживать дипломатические отношения с Китайской народной республикой, у нас есть определенные экономические, культурные, социальные интересы и прервать отношения — не в наших интересах», — заявила в четверг радиостанции LRT radijas А. Скайсгирите.
«Президент не раз заявлял, что очень сожалеет о решении отозвать посла и надеется, что Китай еще обдумает это решение и не будет так усиливать эскалацию этого конфликта», — отметил он.
Советник президента обратила внимание, что решение Литвы об учреждении представительства Тайваня в Вильнюсе не является особым.
«Это не единичный, особый случай с Литвой. У Тайваня несколько десятков представительств в Европе, и эта нервная реакция, конечно, несколько преувеличена. С китайцами мы продолжаем диалог, он не прекратился, а пока есть диалог, всегда есть и надежда», — добавила она.
Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, Китай также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.
О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство на Тайване.