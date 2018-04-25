Литва не закроет глаза на проблемы с правами человека в Польше– Г. Ландсбергис

Польша является стратегическим партнером Литвы, однако не намерена делать вид, что в соседнем государстве не существуют проблемы с правами человека, утверждает председатель правящего Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД, консерваторы) Габриэлюс Ландсбергис.
«Один фундаментальный камень наших отношений не может быть исключен – Польша является для Литвы стратегическим партнером, была и будет. Это камень нашей безопасности, и этот камень раньше не трогала ни одна из властей, и я надеюсь, что никакая будущая власть этого не сделает», – сказал во вторник Г. Ландсбергис журналистам.
«Однако, пожалуй, невозможно игнорировать вызовы, с которыми сталкивается соседнее государство. Для этого друзья и существуют, чтобы обращать внимание, если что-то не совсем хорошо, или не совсем в порядке», – сказал он.
Лидер консерваторов не сомневается, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Литве будет обращено внимание на ограничения прав человека в соседней стране.
«Я думаю, что на проходящих сегодня беседах будет обращено внимание на то, что Литва не будет делать вид, что слепа, что определенные проблемы в сфере прав человека существуют. Государство, которое выдвигает высокие требования к нынешним соседям, – я имею в виду Беларусь, к грубым нарушениям прав человека, происходящим там, – должно бы применять такие же требования и к себе», – сказал Г. Ландсбергис.
По его словам, поднятие этой темы не должно навредить отношениям Литвы и Польши.
«Я очень надеюсь, что дружба основывается на взаимном доверии, смелости и способности говорить правду», – сказал лидер СО-ЛХД.
Во вторник по случаю визита президента Польши Анджея Дуды в Литву в Вильнюсе была организована акция солидарности с женщинами Польши, протестующими против нарушений прав человека и запрета абортов.
Широкие протесты в Польше спровоцировало решение Конституционного трибунала о том, что действующие сейчас в Польше законы, позволяющие аборты в случае патологий плода, противоречат Конституции.
Это постановление еще больше ужесточило польские законы об абортах, которые и без того были одними из самих строгих в Европе. После вступления в силу постановления прервать беременность можно только в случае изнасилования или инцеста, а также в случае риска жизни матери.