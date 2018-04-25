Литва не закроет глаза на проблемы с правами человека в Польше– Г. Ландсбергис

Лидер консерваторов не сомневается, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Литве будет обращено внимание на ограничения прав человека в соседней стране.

«Я думаю, что на проходящих сегодня беседах будет обращено внимание на то, что Литва не будет делать вид, что слепа, что определенные проблемы в сфере прав человека существуют. Государство, которое выдвигает высокие требования к нынешним соседям, – я имею в виду Беларусь, к грубым нарушениям прав человека, происходящим там, – должно бы применять такие же требования и к себе», – сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, поднятие этой темы не должно навредить отношениям Литвы и Польши.

«Я очень надеюсь, что дружба основывается на взаимном доверии, смелости и способности говорить правду», – сказал лидер СО-ЛХД.

Во вторник по случаю визита президента Польши Анджея Дуды в Литву в Вильнюсе была организована акция солидарности с женщинами Польши, протестующими против нарушений прав человека и запрета абортов.

Широкие протесты в Польше спровоцировало решение Конституционного трибунала о том, что действующие сейчас в Польше законы, позволяющие аборты в случае патологий плода, противоречат Конституции.

Это постановление еще больше ужесточило польские законы об абортах, которые и без того были одними из самих строгих в Европе. После вступления в силу постановления прервать беременность можно только в случае изнасилования или инцеста, а также в случае риска жизни матери.