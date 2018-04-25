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Литва не закроет глаза на проблемы с правами человека в Польше– Г. Ландсбергис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Польша является стратегическим партнером Литвы, однако не намерена делать вид, что в соседнем государстве не существуют проблемы с правами человека, утверждает председатель правящего Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД, консерваторы) Габриэлюс Ландсбергис.  

«Один фундаментальный камень наших отношений не может быть исключен – Польша является для Литвы стратегическим партнером, была и будет. Это камень нашей безопасности, и этот камень раньше не трогала ни одна из властей, и я надеюсь, что никакая будущая власть этого не сделает»,  – сказал во вторник Г. Ландсбергис журналистам.

«Однако, пожалуй, невозможно игнорировать вызовы, с которыми сталкивается соседнее государство. Для этого друзья и существуют, чтобы обращать внимание, если что-то не совсем хорошо, или не совсем в порядке», – сказал он.

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Лидер консерваторов не сомневается, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Литве будет обращено внимание на ограничения прав человека в соседней стране. 

«Я думаю, что на проходящих сегодня беседах будет обращено внимание на то, что Литва не будет делать вид, что слепа, что определенные проблемы в сфере прав человека существуют. Государство, которое выдвигает высокие требования к нынешним соседям, – я имею в виду Беларусь, к грубым нарушениям прав человека, происходящим там, – должно бы применять такие же требования и к себе», – сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, поднятие этой темы не должно навредить отношениям Литвы и Польши. 

«Я очень надеюсь, что дружба основывается на взаимном доверии, смелости и способности говорить правду»,  – сказал лидер СО-ЛХД. 

Во вторник по случаю визита президента Польши Анджея Дуды в Литву в Вильнюсе была организована акция солидарности с женщинами Польши, протестующими против нарушений прав человека и запрета абортов.   

Широкие протесты в Польше спровоцировало решение Конституционного трибунала о том, что действующие сейчас в Польше законы, позволяющие аборты в случае патологий плода, противоречат Конституции. 

Это постановление еще больше ужесточило польские законы об абортах, которые и без того были одними из самих строгих в Европе. После вступления в силу постановления прервать беременность можно только в случае изнасилования или инцеста, а также в случае риска жизни матери. 

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