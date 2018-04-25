Литва обдумывает реализовать проект Rail Baltica самостоятельно

Nuotrauka litrail.lt

Три страны Балтии не достигли договоренности о том, как более рационально и быстро претворить в жизнь проект европейской железной дороги Rail Baltica, поэтому Литва обдумывает возможность прокладки железной дороги по своей территории самостоятельно, заявил министр транспорта.

«Есть риск и угроза, что не по вине Литвы общий проект Rail Raltica может если не провалиться, то остановиться. Не скрою, очень серьезно анализируем, не будет ли быстрее, безопаснее и рациональнее для Литвы реализовывать на своей территории проект самостоятельно», — заявил Ярослав Наркевич в среду в Каунасе.

Министр добавил, что есть «дополнительные организационные помехи» у совместного предприятия RB Rail. Вильнюс не согласен, чтобы работы выполняло предприятие, которое не контролируется государством, или работал не государственный оператор.

Он обратил внимание, что Польша реализует проект самостоятельно, напрямую сотрудничая с Еврокомиссией.

Министр отметил, что и Литва обдумывает возможность напрямую сотрудничать по проекту с ЕК и не мешать другим странам, Латвии и Эстонии, реализовывать его так, как они считают нужным.

Всё же Я. Наркевич подчеркнул, что это его личное мнение, однако об этом ведутся дискуссии.

Он считает, что ситуация с проектом Rail Baltica действительно сложная. Хотя Литва выполняет свои обязательства и планирует закончить работы до 2026 года, как и планировалось.

Как утверждают Литовские железные дороги, общая стоимость проекта в Литве, Латвии и Эстонии составляет примерно 5,788 млрд. евро, а только в Литве — примерно 2,474 млрд. евро, 85% из которых, как ожидается, профинансирует Евросоюз.