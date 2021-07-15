Литва обратилась к комиссару ООН в связи с выросшим потоком беженцев

По причине выросшей нелегальной миграции через границу с Беларусью Литва обратилась к главному комиссару ООН по делам беженцев и в Международную организацию миграции (МОМ).

Постоянный представитель Литвы в Женеве, посол Андрюс Кривас направил письма главному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и гендиректор МОМ Антонио Виторино, сообщило министерство иностранных дел.

В этих письмах содержится информация о ситуации с нелегальной миграцией и просьба к этим организациям реагировать в рамках предоставленного им мандата.

«Литовское правительство убеждено, что белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию и использует ее как политическое оружие, стремясь повысить давление на Литву, которая строго критикует широкомасштабные нарушения прав человека в Беларуси», – говорится в письмах.

Постоянный представитель Литвы при ООН попросил Бюро главного комиссара по делам беженцев ООН и МОМ дать публичную оценку политике, осуществляемой Беларусью, внести обсуждение этого вопроса в повестки работы. Этот вопрос также обсуждался на состоявшейся в понедельник встрече А. Криваса с гендиректором МОМ.

С начала этого года литовские должностные лица задержали более 1800 мигрантов, которые нелегально пересекли границу Литвы с Беларусью, между тем, за тот же период прошлого года таких мигрантов было немногим больше 80.

В связи с сильным ростом потока нелегальной миграции литовское правительство объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.