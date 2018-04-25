Литва обсудит возможность введения госэкзамена по польскому языку

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Литва обсудит возможность введения государственного экзамена по польскому языку как родному и признание результатов и данного, и школьного экзаменов при поступлении в университеты страны.

Это предусматривает декларация об образовании национальных меньшинств обеих стран, которую подписали министры образования Польши и Литвы Дарюш Пионтовский и Альгирдас Монкявичюс.

В ней указано, что такую возможность Литва должна рассмотреть до 2022 года.

В настоящее время можно сдавать только школьный экзамен по польскому языку.

В плане также намечающийся анализ достижений учащихся школ национальных меньшинств и ежегодные презентации результатов национальным общинам, обеспечение «системной помощи» литовским школам в Польше и польским — в Литве, поддержка стажировок педагогов и повышения квалификации в своих странах.

В планах — обеспечение учащимся из национальных меньшинств посещение и кружков на родном языке.

Значительная часть плана посвящена учебникам на родных языках национальных меньшинств, адаптации учебных программ. Предполагается, что до 2022 года будет инициирована «централизованная и систематичная» деятельность по подготовке и изданию учебников по польскому языку как родному и дополнительных материалов. Также будет создана комиссия, которая оценит необходимость обновления уже имеющихся учебников. В планах — привлечение экспертов из Польши к созданию учебников польского языка, и Польша аналогично будет привлекать экспертов из Литвы.

Польша обязуется продолжать финансирование издания литовских учебников, а также оценить «правовые и финансовые» возможности подключения представителей нацменьшинств к образовательным платформам страны родного языка.

Литва обязуется в декларации создать Комиссию по образованию нацменьшинств и поручить ей наблюдение за претворением в жизнь декларации.

Каждые два года проводить то в Польше, то в Литве конференцию по проблемам образования национальных меньшинств.