Литва одалживает

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В следующем году литовское правительство намерено занять около 6,673 млрд евро на внутреннем и внешнем рынках. Прогнозируется, что к концу 2023 года государственный долг достигнет порядка 30,2 млрд евро, или 43% валового внутреннего продукта.

На внутреннем рынке путем выпуска правительственных ценных бумаг планируется привлечь около 2 млрд евро, 4 млрд евро — посредством выпуска еврооблигаций на внешних рынках. Еще 639 млн евро планируется занять у международных финансовых организаций, говорится в Программе заимствований правительства на 2023 год.

Около 1,998 млрд евро будет выделено на погашение долга, из них на погашение внутреннего долга 1,765 млрд евро, на погашение внешнего долга — 233 млн евро.

Литва уже позаимствовала на международных рынках 900 млн евро путем выпуска новой эмиссии еврооблигаций сроком на 5 с половиной лет и дополнения выпущенной весной этого года десятилетней эмиссии на 300 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ