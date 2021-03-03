Литва одолжит Австрии, Чехии и Словакии 1,8 тыс. доз вакцин от COVID-19

По его словам, каждая из стран просит выделить в данный момент по 100 тыс. дополнительных доз вакцин, вычтя их пропорционально из доз, распределенных между странами ЕС, «Литве в этом случае придется внести вклад неполными двумя тысячами доз».

Как отметил министр, в результате такого решения в Литву эти дозы вакцин поступят просто на несколько недель позднее, чем планировалось.