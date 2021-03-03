Литва одолжит Австрии, Чехии и Словакии 1,8 тыс. доз вакцин от COVID-19

Литва одолжит Австрии, Чехии и Словакии 1 тыс. 890 доз вакцин от коронавируса. В среду эту помощь одобрило правительство Литвы, рассмотреть просьбу Еврокомиссии к странам-членам.
«К нам поступила просьба Еврокомиссии о солидарности, временно одолжить вакцины Австрии, Чехии и Словакии, просьба основывается на особо плохой эпидемической ситуации и большими показателями смертности в этих странах», – сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
По его словам, каждая из стран просит выделить в данный момент по 100 тыс. дополнительных доз вакцин, вычтя их пропорционально из доз, распределенных между странами ЕС, «Литве в этом случае придется внести вклад неполными двумя тысячами доз».
Как отметил министр, в результате такого решения в Литву эти дозы вакцин поступят просто на несколько недель позднее, чем планировалось.
«1 тыс. 860 доз вакцины были бы доставлены несколько позднее, но в том же квартале. Количество для Литвы не меняется, просто это будет на несколько недель позднее», – сказал А. Дулькис.
Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что Литва одолжит вакцины, который еще не получены: «Мы перенесем некоторые сроки получения, чтобы помочь странам, но количество будет тем же».