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Литва официально отзывает Баярунаса с должности посла в России

Eitvydas Bajarūnas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. 

Это намечено в зарегистрированном в четверг проекте постановления правительства. 

Он должен перестать выполнять обязанности с 1 июня. 

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. 

Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

В начале апреля литовское правительство в ответ на убийства в пригороде Киева Буче приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу этой страны покинуть Литву.

Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

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