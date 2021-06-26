Литва официально приглашена стать членом Международного энергетического агентства

Литва также готова делиться своими экспертными знаниями о «зеленой» трансформации и внедрении инноваций в энергосекторе.

В предпринятом МЭА пересмотре энергосектора Литвы особенно положительно оценен переход к обновляющейся энергетике, уникальной признана используемая в Литве модель удаленных потребителей энергии из обновляющихся энергоресурсов.

Литва уже сейчас находится среди стран МЭА, которые являются лидерами по части обновляющихся энергоресурсов в окончательном энергопотреблении.

Соглашение о членстве Литвы в МЭА еще должен ратифицировать сейм. Планируется, что это произойдет в нынешнем году.

Сейчас в МЭА состоит 30 стран. Литва является вторым из государств Балтии, которое станет членом агентства. Несколько лет назад к МЭА присоединилась Эстония.

Члены МЭА обязаны поддерживать запасы нефти в объеме не ниже импортируемого за 90 дней. На конец 2009 года МЭА суммарно обладали запасами в 4,3 млрд баррелей.

МЭА также сотрудничает со странами, не являющимися участниками агентства, в частности — с Китаем, Индией и Россией.

Международное энергетическое агентство (МЭА) было создано в 1974 году после нефтяного кризиса 1973—1974 годов. Идея создания МЭА принадлежит США, которые стремились создать новую международную организацию в противовес ОПЕК.

ru.wikipedia.org