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TOP,Новости,Экономика,Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» о компенсации в 1,4 млрд евро

Nuotrauka BFL/Martynas Vidzbelis

Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с российским концерном «Газпром» о компенсации в размере примерно 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки российского газа в период 2004–2012 годов.

Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для неё решение Апелляционного суда Швеции (АСШ) – последний не изменил принятое в 2016 году решение Стокгольмского арбитража.

«ВСШ в конце декабря принял решение не пересматривать принятое АСШ в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против «Газпрома». Суд не привел мотивы своего решения», – сказали BNS в Министерстве энергетики.

Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в общей сложности обошлось Литве почти в 10,5 млн евро. На оплату адвокатских услуг во время проходившего в 2012–2016 годах в Стокгольмском арбитраже процесса было потрачено около 9,5 млн евро, еще около 950 тыс. евро было потрачено на адвокатов в 2016–2019 годах, когда Литва оспаривала решение арбитража в судах Швеции, сообщает министерство.

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В споре с «Газпромом» Литву представляла одна из крупнейших в мире адвокатских контор – американская Shearman &Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.

Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, «Газпром» спровоцировал конфликт интересов. Из-за решения арбитража Литве не удалось вернуть себе переплату за газ в размере примерно 1,4 млрд евро, которая образовалась за газ, поставленный Литве «Газпромом» в период 2004-2012 годов.

Литва обжаловала решение арбитража в АСШ. После отказа последнего в июле прошлого года изменить его Литва подала жалобу в ВСШ. Министерство энергетики тогда утверждало, что это делается с целью использовать все возможности отсудить у «Газпрома» компенсацию и одновременно отменить решение о возмещении «Газпрому» судебных расходов на сумму 1,3 млн евро.

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