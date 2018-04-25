Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» о компенсации в 1,4 млрд евро

Nuotrauka BFL/Martynas Vidzbelis

Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с российским концерном «Газпром» о компенсации в размере примерно 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки российского газа в период 2004–2012 годов.

Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для неё решение Апелляционного суда Швеции (АСШ) – последний не изменил принятое в 2016 году решение Стокгольмского арбитража.

«ВСШ в конце декабря принял решение не пересматривать принятое АСШ в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против «Газпрома». Суд не привел мотивы своего решения», – сказали BNS в Министерстве энергетики.

Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в общей сложности обошлось Литве почти в 10,5 млн евро. На оплату адвокатских услуг во время проходившего в 2012–2016 годах в Стокгольмском арбитраже процесса было потрачено около 9,5 млн евро, еще около 950 тыс. евро было потрачено на адвокатов в 2016–2019 годах, когда Литва оспаривала решение арбитража в судах Швеции, сообщает министерство.