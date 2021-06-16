Литва остается зависимой от импортируемой электроэнергии

По предварительным данным, в прошлом году совокупные затраты на топливо и энергию сократились на 3,3% до 7,52 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Основную часть затрат на топливо и энергию составила нефть и нефтепродукты (37,3%) а также природный газ (26,2%). Возобновляемые энергоресурсы и электроэнергия составили соответственно 22,1% и 9%, оставшуюся часть – 5,4% – составили каменный уголь, торф и прочие ископаемые.

Потребность в электроэнергии в Литве в прошлом году выросло на 0,8% и составила 13,4 тераватт-часов. Для удовлетворения этой потребности в 2020 году импортировано 7,9 тераватт-часов электроэнергии (или 58,9% всей необходимой электроэнергии). В Литве произведено 5,5 тераватт-часов электроэнергии – на 38,9% больше, чем в 2019 году. В прошлом году за счет возобновляемых источников было произведено 46,7% всей произведенной в стране электроэнергии.

Конечное потребление электроэнергии в прошлом году сократилось на 4,3%. Больше всего – 41% – энергии использовалось в транспортном секторе, в домашних хозяйствах потреблено 26,8% энергии.