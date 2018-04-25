Литва осуждает нарушения прав человека Россией на на территориях Грузии

Литва озабочена ухудшением ситуации с правами человека на территориях Грузии – в Абхазии и Цхинвали, особенно в связи с осуществляемой Россией разметкой «государственной границы», что ограничивает свободу передвижения, отметило литовское Министерство иностранных дел.
МИД сообщил, что пятого октября Литва выступила на дебатах 45-ой сессии Совета по правам человека ООН по вопросу технической помощи и усиления спасения.
Постоянный представитель Литвы при ООН Андрюс Кривас выразил поддержку деятельности Бюро Главного комиссара по правам человека в предоставлении технической помощи Грузии и приветствовал сотрудничество Грузии с этим бюро.
Литва также выразила большую озабоченность тем, что осуществляемая Россией незаконная разметка «государственной границы» на территориях Грузии ограничивает свободу передвижения, оказывает негативное влияние на права людей на здравоохранение, образование и собственность.
Литва напомнила, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в границах, признанных в международном масштабе.
45-ая сессия Совета по правам человека ОНН началась 14 сентября и пройдет до 7 октября.
Цель Совета по правам человека – поощрять всеобщее уважение правам и свободам человека, реагировать на нарушения прав человека и выдвигать рекомендации.
Литва баллотируется в члены Совета по правам человека на период 2022-2024 годы, сейчас работает в совете в качестве наблюдателя.