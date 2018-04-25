Литва осуждает нарушения прав человека Россией на на территориях Грузии

Фото urm.lt

Литва озабочена ухудшением ситуации с правами человека на территориях Грузии – в Абхазии и Цхинвали, особенно в связи с осуществляемой Россией разметкой «государственной границы», что ограничивает свободу передвижения, отметило литовское Министерство иностранных дел.

МИД сообщил, что пятого октября Литва выступила на дебатах 45-ой сессии Совета по правам человека ООН по вопросу технической помощи и усиления спасения.

Постоянный представитель Литвы при ООН Андрюс Кривас выразил поддержку деятельности Бюро Главного комиссара по правам человека в предоставлении технической помощи Грузии и приветствовал сотрудничество Грузии с этим бюро.

Фото urm.lt

Литва также выразила большую озабоченность тем, что осуществляемая Россией незаконная разметка «государственной границы» на территориях Грузии ограничивает свободу передвижения, оказывает негативное влияние на права людей на здравоохранение, образование и собственность.

Литва напомнила, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в границах, признанных в международном масштабе.

45-ая сессия Совета по правам человека ОНН началась 14 сентября и пройдет до 7 октября.

Цель Совета по правам человека – поощрять всеобщее уважение правам и свободам человека, реагировать на нарушения прав человека и выдвигать рекомендации.

Литва баллотируется в члены Совета по правам человека на период 2022-2024 годы, сейчас работает в совете в качестве наблюдателя.