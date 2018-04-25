Литва осуждает загрузку топлива в реактор БелАЭС – вручена нота

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Литва решительно осуждает начало загрузки ядерного топлива в реактор небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Об этом говорится во врученной МИД Литвы Минску в пятницу ноте протеста, которая решительно осуждает действия Беларуси, сообщил МИД.

Действия Беларуси нарушили принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы Вильнюсу, нерешенных проблем ядерной безопасности и несоблюдения безопасности во время строительства представляет прямую угрозу для национальной безопасности Литвы, ее окружающей среды и населения, говорится в ноте.

Нота содержит призыв к Минску остановить работы по запуску АЭС, пока не будут проведены в жизнь рекомендации стресс-тестов Евросоюза (ЕС), сотрудничать с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности, Еврокомиссией и другими международными организациями.

Литва будет и впредь добиваться общих решений в ЕС, в форматах международных конвенций и других многосторонних форматах по поводу констатации допущенных Беларусью нарушений и исправления недостатков, утверждает МИД.