Литва отклоняет упреки Беларуси в связи с исключением ее компании из конкурса газопровода

Фото lrv.lt

🔊 Воспроизвести

МИД Литвы официально информировал Беларусь о том, что предприятие этой страны было исключено из конкурса на строительство газопровода в Польшу, так как не соответствовало требованиям в плане национальной безопасности.

Министр Линас Линкявичюс подтвердил BNS, что Литва во вторник передала ноту Беларуси в ответ на ее претензии.

«Сегодня мы передали ноту. Напомнили, что в Литве действует Закон о защите важных для обеспечения национальной безопасности объектов. В нем намечены процедуры проверки инвесторов и сделок», – сказал BNS министр.

«Процедуры проверки прозрачны, четки, в равной степени применяются как в отношении литовских, так и зарубежных субъектов. Этому предприятию было отказано в сотрудничестве, так как оно не соответствует требованиям», – добавил Л. Линкявичюс.

МИД Белоруссии в конце июля заявил протест временному поверенному в делах Литвы в Минске в связи с решением властей Литвы исключить консорциум каунасской компании KRS и белорусской «Белтрубопроводстрой» из конкурса на строительство магистрального газопровода в Польшу.

Белорусский МИД утверждает, что «белорусская компания, которая полностью выполняла все требования и предлагала наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта».

Минск утверждает, что белорусы исключены «под надуманным предлогом». МИД Беларуси предупредил, что «аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере».

Литовское правительство исключило консорциум из конкурса, усмотрев риск в его коммерческих связях с российскими компаниями и контактах представителя предприятия с вызывающими риск лицами, показывают документы, которыми располагает BNS.

Консорциум каунасской компании KRS и белорусской «Белтрубопроводстрой» предложил на конкурсе на строительство магистрального газопровода в Польшу самую низкую цену – 74,9 млн евро без НДС.

В заключении правительственной комиссии, которую видели в BNS, говорится, что основными заказчиками «Белтрубопроводстроя» являются российские и белорусские предприятия, включая предприятия концерна «Газпром», от них компания получает основные доходы.

В предоставленном комиссии документе Департамента госбезопасности (ДГБ) указано, что у «Белтрубопроводстроя» есть коммерческие связи с предприятиями «Газпром», «Стройтрансгаз», «Роснефтегазстрой», ее деятельность аккредитована не только «Газпромом», но и «Транснефтью», и «Роснефтью», «Белтрубопроводстрой» участвует в проведении в жизнь стратегических российских проектов в области энергетики, например, в реализации проекта газопровода «Ямал – Европа».

Как отмечает разведка, это повышает риск того, что могут быть перераспределены ресурсы предприятия и реализация проекта в Литве может затягиваться. Кроме того, глава представительства белорусского предприятия в Литве поддерживает связи с лицами, которые могут навредить реализации проекта.

Победителем конкурса была объявлена литовская компания по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora.

Последние новости