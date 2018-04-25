Литва открыта для китайских финтех-компаний

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Литва надеется на дальнейший рост в секторе финансовых технологий (финтех) и открыта для инвесторов из всех стран, включая Китай, говорит министр финансов страны Вилюс Шапока.

«Мы открыты для всех стран. Мы надеемся, что наш финтех-сектор будет расти», — сказал Шапока на пресс-конференции в рамках форума Центральной и Восточной Европе и Китае в формате 17 + 1 в Вильнюсе.

«Литва — это открытая экономика, но когда я говорю, что мы открыты, я также напоминаю, что наши требования одинаковы для всех», — добавил он.

Витас Василяускас, председатель правления Банка Литвы (Lietuvos bankas — LB), сказал, что китайские компании занимают второе место в Литве по количеству лицензий на электронные деньги, уступая только Великобритании. В то же время, Василяускас подчеркнул, что позиции Китая и Литвы по управлению рисками в некоторых аспектах различаются.

«Конечно, различия имеются, особенно когда речь идёт о личных данных (…) Но эти различия очень естественны, потому что у нас разные традиции, системы, политическая власть», — сказал председатель правления LAC.

Наряду с этим Шапока добавил, что нормативные стандарты для регулирования финансового сектора во всём мире очень схожи.

«Цель наших дискуссий — сфокусироваться на общих проблемах и поделиться передовым опытом. Литва станет не только центром финтех, но и примером того, как управлять рисками», — отметил Шапока.

Глава Секретариата 17 + 1 Министерства иностранных дел Китая Юйчжэнь Хо похвалил Литву за выбор финансовых технологий в качестве основной темы форума.

«Я очень ценю Литве за то, что она выбрала такую ​​новаторскую тему на форуме 17 + 1 (….) Финансовые технологии — одна из самых важных тем для простых людей. Они дают возможность делать то, чего мы не можем избежать. Другими словами, эти технологии снижают риски и обеспечивают большее удобство и лучший сервис», — сказал Хо.

Форум высокого уровня 17 + 1 проводится в Литве впервые. В нём принимают участие представители министерств финансов и центральных банков стран Центральной и Восточной Европы.

В Литву из Китая также прибыли вице-президент центрального банка Жу Хеджин и участники китайского финансового рынка.