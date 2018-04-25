Литва отмечает 30-летие восстановления независимости

В среду исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы.
«Каждый раз в этот день мы слышим голос гордого и несломленного народа, создавший чудо для Литвы, ставший значительным фактом мировой истории XX века», – говорится в поздравлении президента страны Гитанас Науседы.
«Его звонкий отзвук слышен каждому – как возможность, как вдохновение, как обязательство и далее неустанно укреплять свободу в себе и в своем государстве. Известно, что только так мы исполним самую смелую мечту Литвы – независимое будущее», – утверждает глава государства.
По словам спикера сейма Виктораса Пранцкетиса, каждый по частичке создавал свою Литву, и вместе мы слепили ее такой, что при звуках гимна рука сама поднимается к груди.
«За такую прогрессивную и перспективную Литву мы благодарим ее создателей, общественных деятелей, патриотов, граждан, находящихся здесь и везде, благодарим детей, которые растут и растят своих детей в Литве. Мы благодарим друг друга и поздравляем ближних», – говорится в поздравлении спикера.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что, начав создавать Литвы с фундамента, сегодня мы можем обоснованно гордиться успешным государством.
«Пусть сила, объединявшая народ в 1990 году, возродится и сегодня, пусть она вдохновляет всех радоваться и гордиться своим государством, достигнутыми завоеваниями, смелыми и изобретательными людьми», – сказал он.
В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень проводится церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса пройдет шествие.
К вечеру состоятся другие традиционные шествия, которые ранее вызывали критику из-за преувеличенного национализма.
На Кафедральной площади Вильнюса выступят военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк.
Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.
Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированные на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.
11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.
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