Литва отмечает 30-летие восстановления независимости

«За такую прогрессивную и перспективную Литву мы благодарим ее создателей, общественных деятелей, патриотов, граждан, находящихся здесь и везде, благодарим детей, которые растут и растят своих детей в Литве. Мы благодарим друг друга и поздравляем ближних», – говорится в поздравлении спикера.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что, начав создавать Литвы с фундамента, сегодня мы можем обоснованно гордиться успешным государством.

«Пусть сила, объединявшая народ в 1990 году, возродится и сегодня, пусть она вдохновляет всех радоваться и гордиться своим государством, достигнутыми завоеваниями, смелыми и изобретательными людьми», – сказал он.

В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень проводится церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса пройдет шествие.

К вечеру состоятся другие традиционные шествия, которые ранее вызывали критику из-за преувеличенного национализма.

На Кафедральной площади Вильнюса выступят военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк.

Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.

Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированные на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.