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TOP,Новости,Общество

Литва отмечает 30-летие восстановления независимости

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В среду исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы. 

«Каждый раз в этот день мы слышим голос гордого и несломленного народа, создавший чудо для Литвы, ставший значительным фактом мировой истории XX века», – говорится в поздравлении президента страны Гитанас Науседы.

«Его звонкий отзвук слышен каждому – как возможность, как вдохновение, как обязательство и далее неустанно укреплять свободу в себе и в своем государстве. Известно, что только так мы исполним самую смелую мечту Литвы  – независимое будущее», – утверждает глава государства.

По словам спикера сейма Виктораса Пранцкетиса, каждый по частичке создавал свою Литву, и вместе мы слепили ее такой, что при звуках гимна рука сама поднимается к груди.

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«За такую прогрессивную и перспективную Литву мы благодарим ее создателей, общественных деятелей, патриотов, граждан, находящихся здесь и везде, благодарим детей, которые растут и растят своих детей в Литве. Мы благодарим друг друга и поздравляем ближних», – говорится в поздравлении спикера.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что, начав создавать Литвы с фундамента, сегодня мы можем обоснованно гордиться успешным государством.

«Пусть сила, объединявшая народ в 1990 году, возродится и сегодня, пусть она вдохновляет всех радоваться и гордиться своим государством, достигнутыми завоеваниями, смелыми и изобретательными людьми», – сказал он.

В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень проводится церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса пройдет шествие.

К вечеру состоятся другие традиционные шествия, которые ранее вызывали критику из-за преувеличенного национализма. 

На Кафедральной площади Вильнюса выступят военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк. 

Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы. 

Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированные на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей. 

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.

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