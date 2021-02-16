Фоторепортаж

Литва отмечает День восстановления государства

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Накануне Дня независимости Вильнюс украсили яркие огни — многие достопримечательности города были подсвечены огнями в цвете литовского триколора.

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Лидеры страны почтили память сигнатаров, подписавших Акт о независимости

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  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

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