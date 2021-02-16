Фоторепортаж Литва отмечает День восстановления государства Дата публикации: 2021-02-162021-02-16 Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas Накануне Дня независимости Вильнюс украсили яркие огни — многие достопримечательности города были подсвечены огнями в цвете литовского триколора. Nuotrauka BFL/ Irmantas GelūnasNuotrauka BFL/ Irmantas GelūnasNuotrauka BFL/ Irmantas GelūnasNuotrauka BFL/ Irmantas GelūnasNuotrauka BFL/ Irmantas GelūnasNuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas Лидеры страны почтили память сигнатаров, подписавших Акт о независимости Nuotrauka BFL/ Paulius PeleckisNuotrauka BFL/ Paulius PeleckisNuotrauka BFL/ Paulius PeleckisNuotrauka BFL/ Paulius PeleckisNuotrauka BFL/ Paulius PeleckisNuotrauka BFL/ Paulius Peleckis В 2022 году в ОАЭ планируют открыть храм трех мировых религий По случаю 16 Февраля в Литву поступают поздравления со всего мира Добавить комментарий Отменить ответВаш адрес email не будет опубликован.Комментарий Имя Email Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.