Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В этом году Литва отметила 30-летие восстановления независимости. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовали 124 депутата, шестеро воздержались. Состоялись торжественные мероприятия.

«Думая о 11 марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство», — утверждает литовский президент Гитанас Науседа.

«У нас была одна идея, одно острое желание, дух «Саюдиса», вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю», – заявил президент на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.

По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла идея – независимая Литва, отмечает информагентство BNS.

«Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?», – говорил президент.

Он отметил, что вторым важным чувством 1990 года было доверие.

«Выбирая Верховный Совет, народ выразил доверие людям, в сердца которым вложил жажду восстановления независимого государства. И это доверие не было предано», – сказал он.

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

В своей речи 11 марта Г. Науседа назвал первым фактическим президентом восстановленной Литвы председателя Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса.

«Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся, Президент, поскольку в этом слове лучше всего отражаются те дела, которые он совершил как руководитель государства, – он был тем человеком, чье лидерство 30 лет назад было очень важной частью восстановления независимой Литвы. Печально, что отныне 11 марта Витаутас Ландсбергис будет вспоминать и как личную утрату. Соболезнуем вам, президент», – сказал Г. Науседа. Накануне, 10 марта, на 91-м году жизни скончалась супруга В. Ландсбергиса Гражина Ручите- Ландсбергене.

Ранее были инициативы присудить В. Ландсбергису статус президента или главы государства и связанные с этим гарантии, однако они были отклонены.

В. Ландсбергис руководил Верховным Советом в 1990 году, когда 11 марта был принят Акт о восстановлении независимости. В период его руководства Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание.

«Мы не можем не гордиться успехом, которого достигла Литва за 30 лет независимости»,- заявил председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис. Об этом сообщает BNS.

«Три десятилетия свободной страны – для некоторых они «пробежали», для других «прошли» или даже «пролетели» – вырастили разноликую идентичность современного литовца. Мы можем смело утверждать, что в Литве поощряются различные мировоззрения, процветают мнения», – сказал он.

«Конечно, мы не боимся говорить. Каждое произнесенное в Литве слово является свободным, а попытки не соблюдать демократию встречают решительный и требовательный отпор гражданской совести. Еще 11 тыс. дней назад в нашей стране преобладала одна-единственная правда, поэтому мы не можем не гордиться прогрессом свободной Литвы», – сказал он.

По словам главы парламента, 30 лет назад литовцу требовалась смелость, поскольку стремление к независимости было встречено экономическими манипуляциями, насилием и агрессией.

«Однако душа народа, идентичность литовца остались живы и здоровы. Идентичность объединяла нас, защищала и придавала решимости, чтобы вернуть то, что нам принадлежало, – свободу», – сказал он.

Тем временем



Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Литва – для литовцев, литовцы – для Литвы

В день 30-летия восстановления независимости Литвы в центре Вильнюса состоялось патриотическое шествие с участием 300–400 человек. Участники шествия требовали ограничить полномочия Конституционного суда, сообщает BNS.

«Литовский народ учредил и восстановил свое государство, в первую очередь литовцы в ответе за свою страну, за свою родину, поэтому мы говорим и постоянно повторяем: Литва не принадлежит ни Москве, ни Брюсселю, ни каким-то другим начальникам, ни Востоку, ни Западу, ни глобалистам, ни каким-то другим выскочкам. Это сердце нашего, литовского, мира. Как возвестил Винцас Кудирка: Литва – для литовцев», – сказал на митинге на Лукишкской площади народник Гинтарас Сонгайла, член инициативной группы Саюдиса.

«Эта правда нужна не для того, чтобы кто-то оскорбился или кого-то несправедливо обидели. Если вы со мной согласны, повторите все: Литва – для литовцев», – призывал он собравшихся. Сонгайла сказал, что одна из важнейших задач нашего времени – отозвать постановление КС о превосходстве договоров ЕС над национальным правом. «В последние несколько лет нас всех охмуряют, чтобы мы отказались от своего государства и согласились на уничтожение народа, а шесть лет назад КС, чтобы пресечь проведение референдума о сохранении лита, принял постановление, которое попирает суверенность народа – якобы все, что вытекает из соглашений ЕС, превыше наших конституционных основ. Позор», – сказал он. «Вступление в ЕС не может отменить превосходство Конституции на территории Литвы», – подчеркнул Сонгайла. Он призывал ограничить полномочия Конституционного суда (КС). «Отныне перед всеми теми, кто готов защищать свое государство, настоящее государство, в котором суверенные права принадлежат народу, а не нескольким судьям, стоит главная задача — отменить это незаконное постановление КС, на законодательном уровне ограничить полномочия этого суда», – сказал политик. Участники шествия несли плакаты «За великую Литву», «Сохраним семью – сохраним Литву», «Я горжусь тем, что я литовец», портреты Казиса Шкирпы, Йонаса Норейки и скандировали: «Литва – для литовцев, литовцы – для Литвы», «Литва — без русских». От Кафедральной площади до Лукишкской участников шествия сопровождала колонна внедорожников с национальной символикой. Участники шествия подготовили национальную атрибутику, несли триколоры и исторические флаги.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ