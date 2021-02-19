Литва отправит в Багдад отряд военных для охраны учреждений обороны и образования

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Литва планирует отправить в Ирак отряд для оказания помощи в охране оборонных и образовательных учреждений в Багдаде и его окрестностях.

Этот отряд будет служить в Ираке с октября этого года по май следующего года в составе датского контингента, сообщило Министерство обороны Литвы.