Литва отправит в Багдад отряд военных для охраны учреждений обороны и образования

Литва планирует отправить в Ирак отряд для оказания помощи в охране оборонных и образовательных учреждений в Багдаде и его окрестностях.
Этот отряд будет служить в Ираке с октября этого года по май следующего года в составе датского контингента, сообщило Министерство обороны Литвы.
В Международной операции под командованием НАТО в Ираке (англ. NATO Mission Iraq, NMI), в данный момент участвуют два литовских военных. Эта операция реализуется с 2018 года, литовские военные не принимают участие в боевых действиях.
Министры обороны стран НАТО приняли решение о расширении операции в Ираке в ответ на просьбу иракского правительства и в тесной координации своих действий с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, принявший в четверг участие во встрече министров, сообщил, что Литва поддерживает решения НАТО по Ираку.
«Литва и далее будет соблюдать собственные обязательства и поддерживать коллективные решения альянса по закреплению стабильности в Ираке», – цитируются в пресс-релизе министерства слова А. Анушаускаса.
Министры обороны при обсуждении операции «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане, в четверг договорились и далее внимательно отслеживать и оценивать ситуацию в Афганистане.
В операции НАТО в Афганистане, призванной подготовить и поддержать местные силы безопасности, участвуют 40 литовских военных.