Литва отправляет украинской больнице лекарства, прочие медсредства

Литва направляет лекарства и другие медсредства почти на 380 тыс. евро из имеющихся медицинских резервов в украинскую больницу Могилев-Подольска.
Как сообщила BNS канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене, в Украину из госрезерва отправятся «антибиотики, препараты для кровеносной системы, предназначенные для лечения мерцательной аритмии»
Партия стоимостью около 16,6 тыс. евро переводится из государственного резерва, это решение утвердило правительство на прошлой неделе.
«Другая часть груза — из ковидного резерва, она намного больше, для нее не требуется разрешения правительства», — сказала канцлер.
По словам Гребенковене, из резерва Минздрава, отправляются «лекарства, средства индивидуальной защиты, термометры, различные трубки для интубации» общей стоимостью 360 тыс. евро.
Медицинские учреждения Литвы также оказывают помощь Могилево-Подольской больнице. По данным литовского Минздрава, помощь лекарствами достигает стоимости 28,3 тыс. евро.
Среди прочего, также планируется передать украинской больнице то, что больше не используется Каунасскими клиниками: тележки, матрасы, стол из нержавеющей стали, автоклав и другое оборудование общей стоимостью на 216 тыс. евро.
Партия помощи в одну из больниц Украины, подвергшей нападению России, должен отправиться на этой неделе.
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