Литва отправляет украинской больнице лекарства, прочие медсредства

Партия стоимостью около 16,6 тыс. евро переводится из государственного резерва, это решение утвердило правительство на прошлой неделе.

«Другая часть груза — из ковидного резерва, она намного больше, для нее не требуется разрешения правительства», — сказала канцлер.

По словам Гребенковене, из резерва Минздрава, отправляются «лекарства, средства индивидуальной защиты, термометры, различные трубки для интубации» общей стоимостью 360 тыс. евро.

Медицинские учреждения Литвы также оказывают помощь Могилево-Подольской больнице. По данным литовского Минздрава, помощь лекарствами достигает стоимости 28,3 тыс. евро.

Среди прочего, также планируется передать украинской больнице то, что больше не используется Каунасскими клиниками: тележки, матрасы, стол из нержавеющей стали, автоклав и другое оборудование общей стоимостью на 216 тыс. евро.

Партия помощи в одну из больниц Украины, подвергшей нападению России, должен отправиться на этой неделе.

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