Литва отпраздновала День государства

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литва в понедельник отпраздновала День государства или День коронации короля Миндаугаса, акцентом которого традиционно стало массовое исполнение гимна в разных городах страны.

Президент Гитанас Науседа сказал, что коронация Миндаугаса 6 июля 1253 года была судьбоносным моментом в плане вхождения Литвы в пространство Западной цивилизации.

«Впервые войдя вместе с королем Миндаугасом в пространство Запада, мы до сих пор движемся по выбранному пути. Мы выросли и созрели в семье европейских государств, а также остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и соблюдает законы», — сказал президент.

Праздничные концерты и выставки прошли во многих самоуправлениях Литвы, одновременно, в 21 час началось массовое исполнение гимна в Литве и литовскими диаспорами за рубежом.

В полдень у Президентского дворца, на площади С. Дауканто в Вильнюсе рота почетного караула Вооруженных сил Литвы устроила праздничное выступление, участников празднования поздравили истребители воздушной полиции НАТО.

Эксклюзивное мероприятие состоялось в Париже — возле Триумфальной арки прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в честь Литвы.