Литва передаст Украине бронетехнику, грузовики и внедорожники на сумму 15,5 млн евро

«Мы передаем США 200 единиц бронетехники. Мы также отправляем нужные Украине грузовики и внедорожники. Скоординированная нами и нашими союзниками поддержка является решающим фактором для победы Украины», — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

В сообщении, распространенном Минобороны, он отметил, что Литва передала свою первую помощь оружием еще до начала войны.

Литва передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около 100 млн евро.

Согласно сообщению, в Литве также началось обучение украинцев обращению с западным оружием. В конце апреля завершилось первое обучение — было подготовлено 20 инструкторов по противотанковым системам.

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