Литва перекроит карту энергопоставок

Как сказал А.Кетлерюс, купленный в прошлом году у «Газпрома» объем газа составил менее трети всего газового портфеля Ignitis.

Газпромовский газ в Литве, по всей вероятности, покупают крупнейший потребитель газа — йонавский завод азотных удобрений Achema и, возможно, более мелкие клиенты. По данным минувшей недели, Achema продолжает работать вполовину своей мощности из-за резкого роста цен на газ на рынках, подорожания удобрений и сокращения их закупок.

Премьер Ингрида Шимоните недавно сказала, что Литва могла бы выжить без поставок газпромовского газа, однако, по ее словам, его закупки осуществляются «из-за определенных технических моментов».

Между тем оператор газопередающей системы Amber Grid получает от «Газпрома» плату за транзит газа в Калининградскую область. Менеджер Amber Grid по коммуникации Лаура Шебейкене сказала BNS, что последний платеж от «Газпрома» в марте был получен в евро, как и предусмотрено в договоре. Ближайший платеж запланирован на апрель. Договор Amber Grid с «Газпромом» действует до конца 2025 года, по нему газ транспортируется по формуле «транспортируй или плати».

В ЕС — механизм централизованных закупок газа

В связи с предложением Еврокомиссии (ЕК) ввести обязанность к зиме почти полностью заполнить европейские хранилища природного газа не имеющие таких хранилищ государства могли бы накапливать резервы в хранилищах других стран или на терминалах сжиженного природного газа, говорит еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

Так он прокомментировал BNS новое предложение ЕК о том, что до 1 ноября каждого года находящиеся в странах Евросоюза газовые хранилища должны быть заполнены как минимум на 90%.

«Есть страны, у которых нет газохранилищ, и Литва — одна из них. Комиссия предлагает предоставить таким странам возможность воспользоваться хранилищами других государств. Так, Латвия могла бы разрешить Литве воспользоваться газохранилищем в Инчукалнсе», — сказал на минувшей неделе BNS ответственный за окружающую среду, океаны и рыболовство член ЕК В.Синкявичюс.

И все же Синкявичюс подчеркнул, что с учетом возможностей требование заполнить газохранилища на 90% будет применяться со следующего года — в этом году это требование составит 80%.

По его словам, ЕК, как и в случае с вакцинами от COVID-19, предлагает ввести механизм централизованных закупок газа. В начале марта ЕК также обнародовала цель до конца этого года снизить зависимость ЕС от российского газа на две трети и до 2030 года сделать Сообщество полностью не зависимым от российских газа, нефти и угля.

Orlen Lietuva откажется от российской нефти

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что контролируемый польским нефтеконцерном Orlen нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Orlen Lietuva планирует использовать только нефть, поставляемую компанией Saudi Aramco из Саудовской Аравии.

О том, что Orlen в ближайшее время планирует полностью отказаться от российской нефти, на минувшей неделе говорила и премьер Ингрида Шимоните.

Заместитель гендиректора Orlen Lietuva Аудрюс Даугнора сказал, что в последние годы на заводе обычно перерабатывалось около двух третей российской нефти, однако сейчас ситуация меняется. Концерн Orlen еще в начале марта сообщил, что с целью улучшения поставок нефти на заводы концерна с альтернативных направлений с Saudi Aramco договорено о покупке 5 дополнительных танкеров с нефтью Северного моря и часть этой нефти будет предназначаться для НПЗ в Мажейкяй.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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