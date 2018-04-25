Литва планирует перезахоронить прах своих политзаключенных в Казахстане

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Литва планирует в этом году перезахоронить останки своих политзаключенных, которые покоятся на кладбище поселка Рудник (Жезказган) Карагандинской области Казахстана.

Как утверждает МИД Литвы, проект согласован с местными властями, необходимые разрешения уже получены, однако есть опасения, что работам может помешать пандемия коронавируса.

«Для перезахоронения намечается сформировать команду специалистов Службы надзора за культурными ценностями, однако из-за ограничений поездок, связанных с пандемией COVID-19, включая обязательный 14-дневный карантин, а также действующий пока в Казахстане запрет на международные полеты, не ясно, можно ли будет организовать прибытие делегации литовских специалистов и начать работы в намеченные сроки, в июле», — говорится в переданном BNS комментарии министерства.

На кладбище в Руднике похоронены девять литовцев, все они лежат рядом, так что эти могилы образуют своего рода литовский некрополь, там установлен бетонный крест.

Это кладбище, как и все вокруг, находится под угрозой уничтожения, потому что на этом месте обнаружено месторождение меди, и там планируется оборудовать шахты для ее добычи.

«На этом месте десять лет назад нашли месторождение меди, власти сказали: готовьтесь, все будет переселено. Весь поселок Рудник уже уничтожен», — рассказал на заседании парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти государства архитектор Альгис Вишнюнас, который посетил это место в «Миссией — Сибирь» в 2018 году.

«Наша идея была эксгумировать, перезахоронить, перенести такое же надгробие, сохранив аутентику», — объяснил он.

Перенести прах планируется на мемориальный комплекс в Спасске под Карагандой, здесь установлены памятники политзаключенным и ссыльным многих народов Европы и Азии.

Как сказала BNS директор Мемориального департамента Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Гинтаре Йокубонене, в случае возникновения угрозы для каких-то захоронений литовцев в Казахстане их предлагается перезахоранивать в Спасске.

Представители властей Казахстана еще несколько лет назад предупредили всех заинтересованных о том, что кладбище Рудника будет сровнено с землей, срок для переноса был указан до середины 2020 года.

Министерство культуры Литвы поддерживает предложение перезахоронения праха литовцев с Рудника на мемориале в Спасске.

Парламентская Комиссия по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти государства решила обратиться в правительство с призывом оказать материальную поддержку этому проекту, так как сохранить небольшое христианское кладбище в центре промышленной зоны большой мусульманской страны просто нереально.

В бывшем советском Казахстане действовало несколько десятков лагерей, в них отбыло сроки около 20 тысяч политзаключенных из Литвы. По масштабам ссылок, отбывания сроком и захоронений литовцев территория Казахстана уступает только России.